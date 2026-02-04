В Госдепе заявили, что США хотят обсуждать с Ираном не только ядерные вопросы

Рубио: США хотят обсуждать с Ираном не только ядерные, но и другие вопросы

Соединенные Штаты настаивают на включении в повестку дня переговоров с Ираном не только ядерных, но и других вопросов. Об этом заявил помощник президента США Марко Рубио на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Чтобы переговоры в действительности привели к чему-то значимому, они должны включать определенные вопросы», — сказал он.

В числе вопросов — дальность баллистических ракет, поддержка Ираном организаций в регионе, а также «отношение к собственному народу», добавил Рубио.

До этого агентство ISNA передало, что переговоры Ирана и США по ядерной тематике пройдут 6 февраля в Омане. Формат будет похож на прежний — при посредничестве оманской стороны. Иран представит министр иностранных дел Аббас Арагчи, США — спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Сообщалось, что Вашингтон согласился провести встречу с Тегераном не в турецком Стамбуле, а в оманской столице Маскате. По словам источника, перенос места переговоров связан с желанием иранской стороны вернуть прежний формат, который был сосредоточен на иранской ядерной программе и не затрагивал, например, судьбу баллистического ракетного арсенала.

