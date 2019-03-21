Сериал с Зеленским выйдет на Украине перед выборами

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На Украине 27 марта, за несколько дней до выборов, состоится премьера сериала «Слуга народа — 3», главную роль в котором исполнил шоумен и кандидат в президенты страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает агентство «Украинские новости», ссылаясь на ответ телеканала «1+1».

На телеканале подтвердили, что 27 марта запланирован показ двух серий «Слуги народа», а 28 марта — еще одной. Отмечается, что сериал будут показывать в 20.45 по местному времени.

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В пресс-службе «1+1» подчеркнули, что показ сериала пройдет в строгом соответствии с законодательством Украины.

«Все документы на получение прокатного удостоверения были переданы в соответствующие органы и на данный момент мы ожидаем подтверждения разрешения на трансляцию», — добавили представители телеканала.

Ранее сообщалось, что Зеленский мог отказаться от участия в президентской гонке.