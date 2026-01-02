Размер шрифта
В Одессе засняли погоню самолета ВСУ за российским беспилотником

В Одессе украинский Як устроил погоню за российским беспилотником «Италмас»
ZALA AERO

В Одессе украинский самолет Як-52 устроил погоню за российским беспилотником БМ-35 («Италмас»), соответствующие кадры опубликованы в интернете.

Украинский самолет и российский дрон прилетели со стороны моря, а затем скрылись за городскими зданиями.

Кто вышел победителем из схватки — неизвестно.

БМ-35 является уменьшенной версией дрона-камикадзе «Герань», его разработали в российской компании Zala Aero. По словам главного конструктора компании Александра Захарова, «Италмас» обладает большей дальностью полета, превышающей 200 км, и имеет увеличенную боевую часть.

В середине декабря на Украине заметили дроны «Герань» с удвоенной боевой частью.

В октябре модернизированные беспилотники «Герань» впервые нанесли удар по украинскому железнодорожному эшелону прямо во время движения, рассказали «Военкоры Русской Весны». Модернизированная «Герань» оснащена камерой ночного видения, системой наведения и способна держать связь с оператором на расстоянии в сотни километров.

Ранее российские операторы разработали для ударных дронов «Молния-2» прошивку, позволяющую обманывать средства радиоэлектронной борьбы ВСУ.

