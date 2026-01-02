Размер шрифта
Экс-солистка «Непары» поделилась самым ярким новогодним воспоминанием из детства

Певица Даша Храмова рассказала, что в детстве узнала в Деде Морозе свою сестру
Алексей Даничев/РИА Новости

Певица Даша Храмова рассказала «Газете.Ru», как в детстве разоблачила сестру, переодевшуюся в Деда Мороза. Экс-солистка группы «Непара» призналась, что навсегда запомнила этот момент.

Артистка поделилась, что сестра очень хотела ее удивить в Новый год, поэтому подготовила костюм Деда Мороза и подарки, однако забыла переобуться.

«Мне было года четыре, и меня решила поздравить сестра — переоделась Дедом Морозом: борода, низкий голос, мешок с подарками. Я долго смотрела на «дедушку», молчала, а потом сказала: «Дедушка, а почему у тебя сапожки как у моей сестры Анюты…» Сестре пришлось срочно убегать, чтобы я окончательно ее не разоблачила. Вот такой у меня был первый новогодний детектив», — рассказала Даша Храмова.

По словам певицы, в этом году новогодние праздники она собирается провести в России. Она отказалась лететь за границу, так как захотела «лесной сказки». Храмова поделилась, что хочет провести первые дни января с семьей за городом.

Ранее солистка «Тутси» Ирина Ортман рассказала про свой самый странный Новый год.

