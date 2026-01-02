Размер шрифта
В Башкирии семилетний мальчик вынес полуторагодовалого брата из горящего дома

В Башкирии первоклассник спас младшего брата из горящего дома
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Белорецке семилетний мальчик вынес из горящего частного дома полуторагодовалого брата. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел 30 декабря в городе Белорецке. Пожар начался в бревенчатом доме на улице Косогорной. Когда прибыли первые пожарные расчеты, в здании уже бушевало пламя, помещения были сильно задымлены.

В момент возгорания в доме находились двое детей, старший из них, увидев огонь и дым, не растерялся, взял на руки младшего брата и сумел выбежать с ним на улицу. Медицинская помощь детям не потребовалась.

До этого в Красноярском крае шестилетний мальчик спас семью из горящего дома. Ребенок проснулся от запаха дыма и разбудил отца, который сумел вывести членов семьи на улицу.

Ранее кот разбудил спящего хозяина и спас его от пожара.

