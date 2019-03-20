Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети

<img src="//img.gazeta.ru/files3/689/12086689/AP_872237909352-pic905-895x505-4083.jpg">

Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер нового фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Трейлер на русском языке был размещен на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Продолжительность видеоролика составляет около полтора минут. В съемках фильма приняли участие такие кинозвезды как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и другие.

Реклама

Кинокартина рассказывает о событиях в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов на закате «золотого века» Голливуда.

«По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии», — говорится в комментарии к трейлеру.

Ранее стали известны дата и место премьеры нового фильма Квентина Тарантино.

«Однажды в Голливуде» станет девятой по счету среди работ Квентина Тарантино. После десятой ленты Тарантино намерен уйти из кино.