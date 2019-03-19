Путин отреагировал на смерть Марлена Хуциева

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Марлена Хуциева, скончавшегося 19 марта в возрасте 93 лет.

О реакции главы государства сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент глубоко соболезнует в связи с кончиной Марлена Хуциева — нашего именитого режиссера», — цитирует Пескова РИА «Новости».

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Хуциев скончался в Боткинской больнице, о его смерти рассказал представитель Союза кинематографистов России.

Ранее смерть режиссера «Заставы Ильича» и «Весны на Заречной улице» прокомментировала первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она назвала умершего нравственным ориентиром, на который равнялись российские кинематографисты.