СМИ настаивают на «инциденте» с дочерью Майкла Джексона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/442/10861442/upload-RTX3DLBO-pic905-895x505-66603.jpg">

Пэрис Джексон, 20-летняя дочь обвиненного в педофилии поп-певца Майкла Джексона, получила необходимую медицинскую помощь и в настоящий момент находится дома, сообщает журнал People со ссылкой на источник.

Источник рассказал, что после «несчастного случая», который произошел утром 16 марта, Джексон потребовалось «лечение». В настоящий момент она «в порядке» и находится дома. При этом источник не стал уточнять, какого рода «несчастный случай» с ней произошел.

Ранее СМИ сообщили, что Джексон пыталась покончить с собой. Позднее она отвергла эти слухи и обвинила портал TMZ во лжи.