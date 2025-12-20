Европейцам необходимо откровенно взглянуть на ситуацию и признать неизбежность поражения Украины в текущем конфликте с Россией, написал обозреватель и главный редактор воскресного выпуска немецкого издания Welt am Sonntag Жак Шустер в аналитической статье для газеты Die Welt.

»Украина проиграет войну против России — это следует признать европейцам, даже если это больно. Сейчас важно лишь предотвратить худшее», – считает Шустер.

По его мнению, для европейских стран «настало время обратиться к реальным фактам» и сделать это «без иллюзий, трезво и с болью». Он подчеркивает, что Россия демонстрирует устойчивое и методичное наращивание давления на Украину, имея в своем распоряжении превосходящие людские и технические ресурсы. В то же время Киев испытывает дефицит военных, общественных и финансовых ресурсов, несмотря на оказываемую поддержку со стороны Европейского союза, отмечает журналист.

Автор статьи предполагает, что даже предоставление Украине нового кредита в размере €90 миллиардов не изменит ситуацию, поскольку Москва воспринимает конфликт с Киевом как «борьбу за собственное выживание».

«Она [Россия] ощущает себя окруженной НАТО, считает, что из-за расширения Североатлантического альянса на восток ее берут в тиски, и не позволит удержать себя от дальнейшего продвижения — если нужно, то метр за метром, год за годом. Так это и останется», – заключил обозреватель.

