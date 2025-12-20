Город на юге Украины остался без электроснабжения

Мэр Николаева Сенкевич сообщил об отключении света в городе

Отключение света произошло в городе Николаеве на юге Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Александр Сенкевич.

«Без электроэнергии остался и Николаев», — отметил он.

По словам чиновника, в связи с отключением света в городе развернули так называемые пункты несокрушимости. Здесь жители могут зарядить свои электроприборы, а также обогреться.

В ночь на 20 декабря в Николаевской области Украины действовал режим воздушной тревоги. СМИ писали, что в административном центре региона произошли взрывы.

Позднее международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что в Николаевской области существенно снизился уровень интернет-подключения. Как рассказал глава военной администрации региона Виталий Ким, в нескольких населенных пунктах произошло отключение света. Проблемы зафиксировали в Баштанском, Вознесенском и Николаевском районах.

19 декабря министерство энергетики Украины заявило, что более 73 тыс. абонентов в Одесской области остались без электроснабжения. Отключение света произошло после ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры, уточнили в ведомстве.

Ранее в центре Украины после взрывов зафиксировали перебои со светом.