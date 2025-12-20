На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич отвоевал квартиру, которую хотели вернуть по «бабушкиной схеме»

Shutterstock

Житель Москвы отстоял право на владение квартирой, купленной у пенсионерки, которая хотела вернуть недвижимость по «бабушкиной схеме». Об этом пишет RT.

По данным журналистов, покупателя зовут Александр. Он приобрел однокомнатную квартиру в российской столице, заплатив за нее 10 млн рублей. Продавцом была 72-летняя женщина, работающая психоневрологом. На момент сделки у нее в собственности была еще одна квартира.

«Зимой 2024 года Александр записывал на камеру разговор с женщиной, спрашивал, не влияют ли на нее мошенники. Она объяснила, что хочет деньгами от продажи якобы помочь внучке, которая в [Соединенных] Штатах учится на врача», — отмечается в материале.

Мужчина после покупки квартиры сделал в ней ремонт, собираясь жить здесь вместе с семьей. Позднее Александр решил продать недвижимость, но получил иск об оспаривании сделки.

«Женщина утверждала, что не хотела продавать жилье и стала жертвой аферистов», — говорится в публикации.

При этом, перед тем как подать заявление в суд, пенсионерка переписала свою вторую квартиру на дочь. В связи с этим она начала утверждать, что продала Александру свое последнее жилье.

Более того, психоневролог получила от своей коллеги справку о том, что якобы не осознавала своих действий во время заключения сделки по продаже квартиры. Мужчина связался с директором клиники, в которой работает женщина, и поинтересовался, почему одной из его сотрудниц является называющая себя невменяемой пенсионерка.

«В итоге страницу пенсионерки с сайта удалили на два месяца, а за день до суда скрыли и сам сайт», — сообщили журналисты.

Покупатель квартиры несколько раз обращался в полицию и прокуратуру, сообщая о возможном сговоре. Суд состоялся 18 декабря, на нем Александр предоставил запись своего разговора с продавцом недвижимости и расследование о ее связях. В результате суд встал на сторону мужчины.

