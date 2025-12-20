Трамп прибыл в резиденцию недалеко от места проведения встречи по Украине

Трамп прибыл в свое имение во Флориде для участия в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп прибыл в свое имение во Флориде, которое находится на расстоянии 100 км от Майами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул американского лидера.

Ожидается, что в Майами состоятся переговоры по урегулированию украинского конфликта.

По информации журналистов, самолет главы государства вылетел во Флориду из Северной Каролины, где хозяин Белого дома вечером 19 декабря произнес речь об экономике. Далее воздушное судно совершило посадку в аэропорту Палм-Бич, и отсюда кортеж доставил Трампа в резиденцию Мар-А-Лаго.

20 декабря агентство Reuters со ссылкой на российский источник сообщило, что специальный посланник президента РФ Кирилл Дмитриев направляется в Майами на переговоры со специальным представителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. При этом авторы публикации отметили, что трехсторонние контакты с участием делегации Украины не планируются.

Позднее Дмитриев в своих социальных сетях подтвердил, что летит в Майами.

Ранее в РФ допустили прорыв в переговорах по итогам визита Дмитриева в США.