Роднина заявила, что хочет увидеть возвращение Трусовой на соревнования

Депутат Госдумы России Ирина Роднина заявила, что хочет увидеть возвращение фигуристки Александры Трусовой на соревнования, передает Sport24.

«Хочу увидеть возвращение Трусовой. Мы последний раз видели её на Олимпиаде, когда она вся в истериках моталась. На наших турнирах она тоже как-то неубедительно выступала», — сказала Роднина.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова показала, чем занимается без мужа и сына.