Власти Австралии объявили о крупнейшем за 29 лет выкупе оружия у населения

Власти Австралии объявили о крупнейшей программе выкупа оружия после теракта
close
Bill Bachmann/Global Look Press

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз сообщил, что правительство готовит общенациональную программу выкупа оружия, крупнейшую с 1996 года, после теракта на пляже в Сиднее, сообщает ABC News.

Аналогичная программа была запущена ранее по инициативе премьер-министра Джона Ховарда после трагедии в Порт-Артуре в 1996 году.

Албаниз отметил, что в рамках этой программы «будут собраны и уничтожены сотни тысяч единиц огнестрельного оружия». По его данным, в стране находится более 4 млн единиц огнестрельного оружия.

Правительство профинансирует данную программу, указал премьер-министр. Он сообщил, что один из напавших на жителей на пляже в Бонди террорист имел лицензию на оружие и у него было шесть единиц оружия, несмотря на то что он жил в пригороде Сиднея.

21 декабря будет объявлен днем траура.

14 декабря на пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба. В это время там проходил еврейский праздник Ханука. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев.

Ранее власти Австралии назвали национальными героями иммигрантов из России, которые пытались остановить террористов.

