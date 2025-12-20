На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Стала дышать по-другому»: Тарасова о выступлении Гуменника на чемпионате России

Тренер Татьяна Тарасова о Гуменнике: его программа трогает до слез
Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что программа Петра Гуменника на чемпионате России по фигурному катанию трогает до слез, передает Sport24.

«Очень рада за Петю Гуменника. Его программа, как и у Аделии, трогает до слез. Даже сейчас вспомнила ее — и стала дышать по-другому. Вчера катался настоящий мастер, большой талантливый профессионал», — сказала Тарасова.

Гуменник занял первое место в короткой программе чемпионата России по фигурному катанию.

Фигурист получил от судей 103,77 балла. Второе место занял Евгений Семененко (100,99), замкнул тройку сильнейших Андрей Мозалев (97,16).

Действующий чемпион России Владислав Дикиджи занял девятое место (86,90). Аделия Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Ранее Гуменник заявил, что за него болеют даже за океаном.

