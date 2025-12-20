Многоэтажка на востоке Москвы могла вспыхнуть из-за гирлянды

Пожар в столичной многоэтажке на Первомайской улице мог начаться из-за новогодней гирлянды, сообщает 112.

Telegram-канал отмечает, что огнем охвачено несколько квартир. Пожарные борются с возгоранием больше часа. Благодаря регулярным учебным тревогам в здании, жители сами оперативно покинули дом. Предварительно никто не пострадал.

До этого стало известно, что возгорание началось на 15-м этаже многоэтажки. В МЧС рассказали, что причиной пожара стало воспламенение личных вещей и мебели.

В связи с пожаром в доме 42 на Первомайской улице было перекрыто движение по 4-й и 5-й Парковым улицам. В московском дептрансе призвали водителей искать пути объезда и сохранять бдительность.

В начале декабря из-за телевизора чуть не сгорела квартира в Саратове. Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Тархова. Жильцы заметили возгорание и, вызвав на место пожарных, пытались самостоятельно потушить огонь подручными средствами.

