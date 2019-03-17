«Удивительно способная девочка»: Юрий Николаев о Юлии Началовой

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Советский и российский телеведущий Юрий Николаев, который вел передачи «Утренняя звезда» и «Утренняя почта», заявил, что российская певица Юлия Началова была «удивительно способной девочкой». Комментарий у журналиста взял РЕН ТВ.

В частности, он рассказал, что Началова не пела под фонограмму.

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«Какую фонограмму? «Девочка поет под фонограмму?» Профессионалы думали, что это поется под фонограмму», — сказал Николаев.

Он заверил, что смерть артистки стала «большой потерей».

Ранее балерина Анастасия Волочкова высказалась о Началовой.