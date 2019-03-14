В деле о мошенничестве актрисы Лори Лафлин появился новый поворот

Два студентки подали иск против нескольких престижных университетов после скандала с актрисой Лори Лафлин, которую обвиняют в участии в коррупционной схеме, позволившей ее детям за взятки поступить в престижные американские вузы. Об этом сообщает сообщает Associated Press.

Как отмечается, они заявили, что у абитуриентов были несправедливые условия поступления.

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В иске фигурируют Стэнфордский университет, Техасский университет в Остине, Калифорнийский университет, Йельский университет и т.д.

Уточняется, что обе студентки в данный момент обучаются в Стэнфордском университете.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в мошенничестве актриса Лори Лафлин сдалась ФБР.