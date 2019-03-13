Зеленский рассказал о съемках нового сезона «Слуги народа»

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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что студия «Квартал 95» завершила съемки третьего сезона сериала «Слуга народа». Об этом сообщает «Украинские новости».

«То, о чем мы всегда спорили за бокалом вина, то, о чем мы мечтали, представляя страну, в которой так хочется жить, а не ходить и переводить воздух, мы обратили в вордовские файлы, а затем в кино», — заявил Зеленский.

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Он также добавил, что его моральные ценности, выраженные в сериале, стали очень близкими для зрителей.

Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на идею запрета сериала «Слуга народа».