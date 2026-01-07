Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Рубио заявил, что Трамп намерен купить Гренландию

WSJ: Рубио уведомил Конгресс, что США нацелены на покупку Гренландии
Kevin Mohatt/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон считает приоритетным вариантом покупку Гренландии, а не военное вмешательство. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Рубио сообщил об этом 5 января на закрытом брифинге для членов Конгресса США. На встрече также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн. Заседание было посвящено военной операции в Венесуэле, однако лидер демократов в Сенате Чак Шумер (штат Нью-Йорк) поинтересовался, рассматривает ли администрация возможность применения силы в других регионах, в частности в Мексике или Гренландии.

Как отмечает издание, государственный секретарь ответил, что последние резкие заявления администрации президента Дональда Трампа не стоит трактовать как признак неизбежного вмешательства, подчеркнув, что основной целью остаётся вопрос о потенциальном приобретении острова у Дании.

The Wall Street Journal отмечает, что в своих публичных заявлениях Трамп и ряд высокопоставленных представителей его администрации не исключают возможности применения военной силы для установления контроля над Гренландией.

5 января глава Белого дома заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

Ранее в США намекнули на планы по захвату Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571525_rnd_5",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+