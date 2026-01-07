Рубио заявил, что Трамп намерен купить Гренландию

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон считает приоритетным вариантом покупку Гренландии, а не военное вмешательство. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Рубио сообщил об этом 5 января на закрытом брифинге для членов Конгресса США. На встрече также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн. Заседание было посвящено военной операции в Венесуэле, однако лидер демократов в Сенате Чак Шумер (штат Нью-Йорк) поинтересовался, рассматривает ли администрация возможность применения силы в других регионах, в частности в Мексике или Гренландии.

Как отмечает издание, государственный секретарь ответил, что последние резкие заявления администрации президента Дональда Трампа не стоит трактовать как признак неизбежного вмешательства, подчеркнув, что основной целью остаётся вопрос о потенциальном приобретении острова у Дании.

The Wall Street Journal отмечает, что в своих публичных заявлениях Трамп и ряд высокопоставленных представителей его администрации не исключают возможности применения военной силы для установления контроля над Гренландией.

5 января глава Белого дома заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

Ранее в США намекнули на планы по захвату Гренландии.