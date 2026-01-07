Виктор Бут рассказал об условиях в американской тюрьме, где находится Мадуро

Бут: в тюрьме в Нью-Йорке, где сейчас сидит Мадуро, недостаточно хорошее питание

Условия в американской тюрьме, где содержится похищенный президент Венесуэлы Николас Мадуро, не являются хорошими. Об этом в интервью kp.ru рассказал предприниматель и общественный деятель Виктор Бут.

Он провел три месяца в Бруклинской следственной тюрьме, куда сейчас поместили Мадуро. По мнению Бута, президент Венесуэлы находится в небольшом блоке, который позволяет обеспечить полную изоляцию.

Предприниматель негативно оценил питание в американских тюрьмах, отметив маленькие порции, невысокое качество и недостаточную калорийность предлагаемых блюд. Так, заключенные крайне редко могут поесть суп или салат, а чай, кофе и компот в тюремном рационе вообще отсутствуют. Бут подчеркнул, что из-за этого заключенные не чувствуют себя сытыми.

6 января генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб потребовал, чтобы власти Соединенных Штатов признали неприкосновенность Мадуро.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

