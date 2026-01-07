Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы произошли в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Кривом Роге Днепропетровской области слышен звук взрывов», — говорится в публикации.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на территории Николаевской и Одесской областей, а также в отдельных районах Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областей республики.

Незадолго до этого в украинском городе Днепр в результате атаки беспилотников произошел ряд взрывов. После этого в населенном пункте начался пожар, сопровождаемый задымлением.

В начале декабря координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили баллистической ракетой «Искандер» по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Кривом Роге. По словам подпольщика, в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее ВС России ударили по объектам, которые использовались в интересах ВСУ.