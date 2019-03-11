Аль Бано оценил свое попадание в украинский черный список

Итальянский певец Альбано Карризи (Аль Бано) заявил, что сначала воспринял как «шутку» новость о своем включении в список лиц, несущих угрозу украинской национальной безопасности. Об этом он рассказал La Repubblica.

Он подчеркнул, что никогда не говорил «ни слова против Украины». Он посчитал «недопустимым», что теперь в этой стране его расценивают как «террориста». Певец заверил, что оружия у него никогда не было «даже мысленно».

Реклама

«Когда я услышал об этом, я подумал, что это шутка», — отметил Аль Бано.

Ранее стало известно, что украинский минкульт после обращения службы безопасности Украины (СБУ) внес Аль Бано в список лиц, несущих угрозу украинской национальной безопасности.