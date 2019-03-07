«Тупой и еще тупее»: Тимошенко прокомментировала действия Порошенко и Луценко

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Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко дала комментарий после того, как стало известно о попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Об этом пишет «Украинская правда».

По мнению политика, появление на выборах кандидата с такой же фамилией, как у нее, является манипуляций президентской администрации.

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«Это все напоминает одну известную американскую комедию, в которой принимают участие Порошенко и Луценко — «Тупой и еще тупее», — заявила Тимошенко.

Он выразила сожаление, что они пытаются «разыгрывать сериал» для того, чтобы «прикрыть коррупционный скандал действующего президента».

Ранее на Украине сотрудники правоохранительных органов задержали людей, которые попытались повлиять на кандидата в президенты Юрия Тимошенко.