Видео избиения родственников Дудя появилось в сети

Опубликовано видео избиения матери и брата журналиста Юрия Дудя, сообщает сетевое издание m24.ru.

«В сети появилось видео с избиением матери и брата журналиста Юрия Дудя», — отмечает портал.

На кадрах видно, как на двух человек напала группа мужчин.

Ранее стало известно, что родственников Юрия Дудя избили в Москве. Нападение на брата и мать видеоблогера произошло еще в октябре 2018 года.

По данным телеграм-канала Mash, нападение на 62-летнюю мать и 39-летнего брата интервьюера произошло рядом с их собственным домом в 8:00 по московскому времени, в нападении участвовали несколько человек.