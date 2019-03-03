Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение» из-за нарушений

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение» в Тель-Авиве, заподозрив нарушения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокорпорацию «Кан», отвечающую за проведение конкурса.

Уточняется, что организаторы подозревают, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены «по блату» среди местных знаменитостей.

Реклама

Корпорация обещает вернуть билеты в свободную продажу, если расследование подтвердит нарушения.

Ранее заслуженный артист России Леонид Агутин прокомментировал отказ Украины от участия в конкурсе в 2019 году.