В сиквеле «Отряда самоубийц» может стать на одного злодея меньше

Американский актер Уилл Смит не вернется к роли наемного убийцы Дэдшота в продолжении «Отряда самоубийц». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Смит впервые появился в роли Дэдшота в 2016 году в первом фильме. Однако он никогда заключал контракт, предполагающий его участие в «Отряде самоубийц — 2». В настоящее время получено подтверждение, что он не появится в картине

Ранее сообщалось, что фанатов напугал посиневший Уилл Смит в трейлере «Алладина».