«Это дурной вкус»: Познер о песне про бомбежку Вашингтона

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал исполнение в Исаакиевском соборе хором песни, в которой говорится о бомбардировке Соединенных Штатов. Об этом сообщает НСН.

Также телеведущий усомнился в том, что такие песни в принципе нужно где-либо исполнять, отметив, что лично он не считает это нужным.

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«Без разницы, где ее исполнять – в Исаакиевском соборе, в Кремле или Дворце Спорта. Это дурной вкус», — сказал Познер.

Он добавил, что если бы в песне речь шла о бомбардировке России, то вопросы о необходимости таких песен, скорее всего, не возникали бы.

Ранее автор песни о бомбежке США высказался о скандале.