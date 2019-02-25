Подруга Божены Рынска рассказала о «внезапном» отъезде Малашенко в Испанию

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Журналистка Маша Кричевская, подруга Божены Рынска, заявила, что супруг последней Игорь Малашенко «внезапно» уехал в Испанию из Риги. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Кричевская написала, что Рынска обеспокоил неожиданный отъезд Малашенко в Испанию.

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«Накануне они играли в скрэбл, гуляли с собакой, пожелали друг другу «спокойной ночи». А утром он исчез. Как теперь стало понятно, навсегда», — написала Кричевская.

Подробностей неожиданного отъезда она не привела.

Ранее СМИ сообщали, что бездыханное тело Малашенко обнаружила экономка.