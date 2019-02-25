LA Times назвала «худшим» фильмом обладателя «Оскара»

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Фильм «Зеленая книга» — худшая картина, получившая «Оскар» в номинации лучшая лента, после «Столкновения» в 2005 году, а ее победа — «катастрофическая случайность», пишет газета Los Angeles Times.

Взятие «Оскара» — это на данный момент последняя уступка академии той части белой аудитории, которая верит, что разговоры о справедливости и прогрессе всегда должны вестись на их условиях, пишет газета.

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Издание отмечает, что как и «Зеленая книга», фильм 14-летней давности поднимает проблему межкультурных разногласий, оставляя зрителя рассерженным и измотанным. Его оскаровский триумф был настоящим шоком, у фильма «Столкновение» явно были свои поклонники, но для многих его ущербность была самоочевидной, говорится в материале.

Газета добавляет, что фильм «Зеленая книга» превратил самые обычные разногласия в необычайно сложные. Возможно, «Зеленая книга» — действительно фильм года, не самый лучший, но именно тот, который лучше всего отражает поляризацию при разговорах о расе, положении и привилегиях.

Победа фильма «Зеленая книга» ужасна, но далека от шока. «Зеленая книга» говорит чистыми клише и стереотипами с помощью почти обезоруживающего юмора, отмечается в материале.

Ранее был назван обладатель «Оскара» за лучший фильм.