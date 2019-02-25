Альфонсо Куарон получил «Оскар» за режиссуру

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Мексиканский кинорежиссер Альфонсо Куарон получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая режиссура» за черно-белую кинокартину «Рома». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения.

При этом победителя объявил другой мексиканский режиссер — Гильермо дель Торо.

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«Мы должны выискивать истории, которые другие не замечают. Это огромная ответственность, которую мы несем. Именно сейчас, когда нас призывают отвернуться, это особенно важно», — сказал Куарон.

После того, как он закончил свою речь, Куарона увел со сцены под руку дель Торо, который в прошлом году и сам получил «Оскар» в той же номинации за фильм «Форма воды».

Ранее стали известны обладатели «Оскара» за лучшие роли второго плана.

91-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.