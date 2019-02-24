Права на песню Maruv на «Евровидении» принадлежат российской компании

Права на песню «Siren Song», с которой певица певицу Анна Корсун Maruv должна представить Украину на «Евровидении», принадлежат российской компании, передает РИА «Новости».

Отмечается, что, предположительно, все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет.

Ранее Киев выдвинул ультиматум по участию в «Евровидении» победившей на нацотборе певице. Как рассказали в Национальной общественная телерадиокомпании Украины (НОТУ), певице, которая победила в отборе на песенный конкурс «Евровидение», был передан контракт, в котором есть пункт о запрете гастролировать в России