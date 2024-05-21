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У супруги президента Сирии обнаружили лейкемию

Канцелярия Асада: у супруги президента Сирии Асмы Асад выявили лейкемию

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Hamad I Mohammed/Reuters

У супруги президента Сирии Башара Асада Асмы выявили лейкемию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента.

«После того как у первой леди Асмы Асад были обнаружены несколько симптомов и клинических признаков и проведен комплексный ряд медицинских анализов и обследований, ей был поставлен диагноз «острый миелоидный лейкоз», — говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что первая леди Сирии будет соблюдать социальное дистанцирование и временно не будет принимать участие в публичных мероприятиях.

У Асмы Асад в августе 2018 года обнаружили злокачественную опухоль молочной железы. Спустя год лечения в сирийской клинике супруга президента Сирии объявила о своем выздоровлении.

Асма аль-Ахрас вышла замуж за Башара Асада, сына президента Сирии Хафеза Асада, в 2000 году. В том же году Башар Асад, работавший в то время врачом-офтальмологом, стал президентом Сирии.

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