Акции «Газпрома» падают второй день на фоне новостей об отсутствии дивидендов

Акции «Газпрома» падают второй день на фоне новостей о невыплате дивидендов за 2023 год. По данным РБК, за два дня цена акций в общем упала на 11,48%, и, по состоянию на 11:18 мск 21 мая, каждая бумага торговалась на Мосбирже по стоимость около 137,35 рубля.

Как пишет «Интерфакс», цена акций «Газпрома» достигла минимума с 10 октября 2022 года, когда стоимость бумаг также падала в район 137 рублей. Отмечалось, что объем торгов превысил 10,77 млрд рублей.

20 мая Правительство России поручило профильным ведомствам не предусматривать выплату дивидендов компанией «Газпром» за 2023 год при подготовке проектов директив для участия в совете директоров. Директива об отказе будет подготовлена Министерством финансов, Министерством энергетики и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество).

По результатам прошлого года, компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке (629 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что «Газпром» более чем на треть нарастил поставки газа в КНР по «Силе Сибири».