Названа доказанная польза напитка на основе чайного гриба

Чайный гриб (или комбуча) — это симбиотический организм из дрожжей и бактерий, с помощью которого с добавлением чая и сахара можно сделать ферментированный напиток. Ему часто приписывают оздоровительные свойства, в том числе противовоспалительные и антиоксидантные. Кроме того, считается, что напиток помогает бороться с лишним весом, раком, улучшает иммунитет, нормализует работу кишечника и кровяное давление. Однако наукой лекарственный эффект от употребления чайного гриба не подтвержден, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

Кроме того, по словам Атамановой, исследования влияния напитка из чайного гриба на здоровье проводились на животных.

«В настоящее время не проводится крупных исследований, касающихся прямого воздействия чайного гриба на организм человека. Это ставит под сомнения утверждения о его полезных свойствах», — считает Атаманова.

Впрочем, по словам специалиста, можно уверенно говорить о том, что комбуча может благотворно влиять на состояние кишечника.

«В методических рекомендациях Гарвардского университета сказано, что комбуча имеет много пробиотиков в составе. Пробиотики позволяют эффективно устранять дисбактериоз, помогают предотвратить возникновение кишечных инфекций и устраняют их последствия, повышают иммунитет и помогают в профилактике рецидивов бактериальных и грибковых инфекций. При этом большой разницы от состава напитка нет. Чай — это просто питательная среда для микроорганизмов, которые и обеспечивают основной эффект», — добавила Атаманова.

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