В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Снигиревском муниципальном округе Херсонской области солдат перебрасывают с Херсонского на другое направление. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, передает ТАСС.

«Жители Снигиревского района отмечают, что последние дни резко уменьшилось присутствие военнослужащих ВСУ на улицах, в магазинах. », — отметил парламентарий.

Он предположил, что это может свидетельствовать о том, что значительную часть подразделений противника со второй линии обороны у Днепра перебросили на другое направление. Барбашов добавил, что это, скорее всего, может быть Харьковским направлением.

По мнению депутата, такая ситуация может указывать на отсутствие тыловых резервов у ВСУ. Барбашов обратил внимание, что данные о численности украинских военнослужащих «в несколько раз завышены».

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.