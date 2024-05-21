Суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл замглавы Минобороны РФ Иванова

Суд арестовал два автомобиля и мотоцикл, которые принадлежат замминистра обороны РФ Тимуру Иванову. Об этом пишет РИА Новости.

Так, суд постановил арестовать минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Однако в феврале 2023 года транспортные средства перешли его бывшей жене. Позже, по данным РИА Новости, она выставила внедорожник на продажу после ДТП. По данным сервиса Avtoface, на обе машины наложили ограничения.

Позже под ограничения попал спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца.

Заместитель министра обороны РФ был задержан в конце апреля 2024 года по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Впоследствии суд арестовал чиновника, который курировал строительство объектов военного ведомства, до 23 июня текущего года.

По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде безвозмездного оказания услуг имущественного характера. Целью сговора было получение выгоды от проведения подрядных и субподрядных работ для министерства обороны РФ.

Ранее адвокат Иванова рассказал о его психологическом состоянии на фоне судебного процесса.