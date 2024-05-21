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Избившие мальчика казанские подростки заставили его взять в рот трусы и помочились на него

Mash: банда, избившая мальчика в Казани, унижала и истязала его

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Shutterstock

В Казани члены банды подростков, избившие 12-летнего мальчика, заставили его засунуть в рот трусы и помочились на ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, конфликт начался с замечания со стороны 12-летнего мальчика в адрес незнакомца, пинавшего мяч в людей. В ответ юноша схватил ребенка и потащил в сторону леса, а по пути к ним присоединились еще четверо — двое мальчиков и две девочки. Всем членам банды от 12-ти до 15-ти лет.

Члены банды несовершеннолетних около 40 раз ударили мальчика, а затем велели ему снять одежду, встать на колени и извиниться. После этого они заставили его засунуть трусы в рот и справили на ребенка естественную нужду. Когда истязаемому приказали есть землю, он отказался, и тогда его еще раз избили, но уже при помощи палки. Кроме того, с мальчика во время унижений сорвали серебряную цепочку с крестиком.

Когда агрессоры ушли, ребенок решился выйти из кустов и позвать на помощь лишь спустя полчаса. Сообщается, что всех истязателей уже нашла полиция — двое из них стояли на учете за кражи.

Инцидент произошел в парке жилого комплекса «Салават Купер». Отмечается, что подростки, напавшие на несовершеннолетнего, ведут себя агрессивно и терроризируют целый район.

Ранее подмосковные подростки избили школьников из-за отказа играть с ними в футбол.

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