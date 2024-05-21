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Глава Шебекино возмутился из-за призывов строить укрытия вместо клумб

Глава Шебекино Жданов возмутился из-за призывов строить укрытия вместо клумб

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Глава города Шебекино в Белгородской области возмутился из-за призывов горожан строить укрытия вместо клумб. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

«Считаю, что у нас укрытий вполне достаточно. И это процесс, который мы корректируем практически каждый день. Где-то меняем локацию. Где-то добавляем укрытия», — поделился Жданов.

Он добавил, что жизнь продолжается, люди ходят на работу, в магазины, в парикмахерские, поэтому и благоустройством города необходимо заниматься.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что над Белгородской областью уничтожили реактивный снаряд и два беспилотника Вооруженных сил Украины.

В ночь на 21 мая под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. По словам Гладкова, в городе Шебекино в результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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