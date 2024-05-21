Польша намерена объявить уехавшего в Белоруссию судью Шмидта в международный розыск

Польша намерена объявить бывшего судью Томаша Шмидта, уехавшего в Белоруссию, в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что подготовка всех необходимых документов для процесса завершена, и в течение дня они будут переданы в Интерпол.

После введения в базу данных информация о розыске Шмидта с целью ареста станет доступна полиции и пограничникам всех 196 стран – членов организации, говорится в тексте.

Ранее национальная прокуратура Польши выдала ордер на арест бывшего судьи Томаша Шмидта, который недавно уехал в Белоруссию и попросил там убежища.

До этого стало известно, что варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше после этого судью уволили, лишили профессионального иммунитета, завели уголовное дело о шпионаже и потребовали арестовать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил силовикам республики обеспечить безопасность экс-судьи.

Ранее уехавший в Белоруссию из Польши экс-судья раскритиковал политику Варшавы.