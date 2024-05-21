Мишустин раскритиковал возрожденную «Волгу»

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время презентации автомобилей Volga в Нижнем Новгороде заявил о необходимости локализации производства деталей. Об этом сообщает РИА Новости. Он предложил заменить руль китайского производства на отечественный.

«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал глава правительства».

Презентация автомобилей Volga состоялась 21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Впервые была представлена новая линейка автомобилей Volga, которые будут выпускаться под этим брендом.

close 100% Александр Астафьев/ТАСС

Машины будут предлагаться в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Все автомобили будут оснащаться бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Выпуск машин начнется в 2024 году.

До этого на Горьковском автозаводе рядом с цехом, в котором ранее собирали автомобили Volkswagen, был замечен седан Changan Raeton Plus, который может стать возрожденным автомобилем «Волга».

Raeton Plus — единственная модель, которую Changan не вывел на российский рынок в 2023 году, хотя собирался это сделать. На таких автомобилях рабочие тренируются в выполнении сборочных операций. Цеха, в которых до 2022 года собирали Volkswagen и Skoda, поддерживаются в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что у дилеров появились российские кроссоверы XCite X-Cross 7.