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В Кремле прокомментировали желание прокурора МУС арестовать Нетаньяху

Песков счел любопытным желание прокурора МУС арестовать Нетаньяху и лидера ХАМАС

В Кремле назвали любопытной ситуацию, когда главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан добивается выдачи ордеров на арест главы палестинского радикального движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с войной в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация любопытная, <…> мы внимательно наблюдаем и фиксируем особенности позиции», — отметил представитель Кремля.

В Израиле уже назвали заявление прокурора МУС «кровавым наветом» и создали кризисный штаб, а палестинское движение раскритиковало МУС за «приравнивание жертвы к палачу». Израиль не является членом МУС, однако суд обладает юрисдикцией в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на Западном берегу, поскольку в 2015 году палестинские лидеры согласились соблюдать основополагающие принципы суда. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что из запущенных Ираном снарядов до Израиля долетели лишь «несколько ракет».

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