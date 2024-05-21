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Цивилев заявил, что не намерен менять команду Минэнерго

Цивилев не намерен брать в Минэнерго никого из правительства Кузбасса

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Илья Питалев/РИА Новости

Новый глава министерства энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что не будет брать в ведомство никого из правительства Кемеровской области. Его слова приводит РИА Новости.

В ответ на вопрос журналистов Цивилев заявил, что будет работать с той командой, которая есть.

«Я из Кузбасса и из команды Кузбасса на сегодня никого не собираюсь брать. По причине, что впереди большая очень работа, и раздергивать команду... (нецелесообразно. — «Газета.Ru»). Но я понимаю, если я сейчас выдерну, я ушел, начну сейчас выдергивать еще людей из команды, что у нас будет происходить? Ни в коем случае это нельзя [делать]», — пояснил глава Минэнерго.

До этого в пресс-службе правительства Кузбасса сообщали, что временно исполнять обязанности губернатора Кемеровской области вместо ставшего министром энергетики РФ Сергея Цивилева будет председатель правительства региона Илья Середюк.

Ранее в правительстве РФ рассказали, на что должны идти сборы в ЖКХ.

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