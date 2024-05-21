Ганчев сообщил о контроле РФ над основными высотами и части дорог в Харьковской области

Российские войска наступают в районе Липцов Харьковской области. Об этом заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Он сообщил, что вторая часть наступления войск РФ — это Липцы, где уже есть есть «определенные успехи».

По словам Ганчева, российские военные уже могут контролировать основные высоты, которые открывают вид на часть дорог, по которым ведут снабжение украинских войск и подтяжку их резервов.

20 мая российское Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины под Харьковом.

Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Под российский контроль перешли населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также Глубокое и Красное.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.