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Ганчев сообщил о контроле РФ над основными высотами и части дорог в Харьковской области

Ганчев заявил, что войска РФ наступают в районе Липцев в Харьковской области

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска наступают в районе Липцов Харьковской области. Об этом заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Он сообщил, что вторая часть наступления войск РФ — это Липцы, где уже есть есть «определенные успехи».

По словам Ганчева, российские военные уже могут контролировать основные высоты, которые открывают вид на часть дорог, по которым ведут снабжение украинских войск и подтяжку их резервов.

20 мая российское Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины под Харьковом.

Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Под российский контроль перешли населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также Глубокое и Красное.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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