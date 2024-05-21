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Названа главная опасность напитка на основе чайного гриба

Врач Васильева: пораженная плесенью комбуча может привести к отравлению и смерти

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Чайный гриб (комбуча) — это симбиотический организм из дрожжей и бактерий, с помощью которого с добавлением чая и сахара можно сделать ферментированный напиток. Ему часто приписывают массу полезных свойств, однако существуют научные статьи, которые говорят об опасности комбучи, рассказала «Газете.Ru» диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева.

«В медицинских источниках присутствуют примеры негативного воздействия комбучи на здоровье человека. При загрязнении напитка плесневыми грибами возможно отравление. Излишняя кислотность напитка приводит к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также важно помнить, что в комбуче содержится небольшое количество алкоголя (образуется в процессе жизнедеятельности колонии бактерий и грибов)», — рассказала Васильева.

Так, одно из исследований было посвящено патогену, который может поражать чайный гриб. Это аспергилл — род аэробных плесневых грибов, которые могут провоцировать целый ряд заболеваний человека, таких как инфекция наружного уха, поражения кожи и изъязвления. Употребление пораженного плесенью напитка может привести к летальному исходу для людей с ослабленной иммунной системой.

«Не рекомендуется употреблять напиток из чайного гриба беременным, кормящим грудью женщинам, детям младшего возраста и людям с ослабленным иммунитетом. Компоненты напитка могут вызывать аллергическую реакцию при индивидуальной непереносимости», — рассказала Васильева.

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