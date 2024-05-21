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Иран не получил от Украины соболезнований в связи с гибелью Раиси

Посол Джалали: Иран не получал от Украины соболезнований в связи с гибелью Раиси

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Shutterstock

Украинские власти не выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси. Об этом в эфире «Соловьев LIVE» сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Я не слышал об этом», — сказал он, отвечая на вопрос о том, выражал ли официальный Киев соболезнования в связи со смертью иранского президента.

До этого турецкая газета Türkiye.со со ссылкой на представителей иранских спецслужб сообщила, что глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был лететь на вертолете президента страны Эбрахима Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Турции рассказали об отсутствии сигналов бедствия от вертолета Раиси.

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Крушение вертолета Раиси
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