В Кремле ответили, поедет ли Путин на похороны президента Раиси

Президент России Владимир Путин не поедет на похороны иранского коллеги Эбрахима Раиси, которого не стало накануне в результате крушения вертолета. Об этом сказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, там не предполагается международного участия», — пояснил пресс-секретарь.

19 мая вертолет Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Глава государства возвращался из Азербайджана, где вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии открытия новых гидроузлов на реке Араз.

МВД Ирана назвало причиной крушения вертолета погодные условия. К месту падения отправили более 20 спасательных бригад. Операция осложнялась плохой погодой и туманом, поэтому сгоревшие обломки воздушного судна удалось найти лишь рано утром 20 мая.

Никто из пассажиров и экипажа не выжил: президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. На борту было в общей сложности восемь человек.

Исполнять обязанности президента Ирана будет Мохаммад Мохбер — первый вице-президент страны. Новые выборы объявят в течение 50 дней.

Ранее в Турции рассказали об отсутствии сигналов бедствия от вертолета Раиси.