Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео ликвидации спецназом «Ахмат» опорных пунктов и мест скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Спорное в Донецкой народной республике (ДНР). Эти кадры он разместил в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент на всей ответственной территории идет методичная ликвидация вражеских мест скопления живой силы», — написал он.

Кадыров уточнил, что удары наносятся по опорным пунктам противника, блиндажам и другим фортификационным сооружениям. Глава Чечни обратил внимание, что главная роль в этой работе отводится дронам. Он отметил, что беспилотники выявляют укрытия противника и приступают к ликвидации обнаруженных целей оперативно.

По словам Кадырова, использование современных технологий позволяет добиваться «превосходных результатов» на поле боя.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.