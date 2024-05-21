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Российские фигуристы будут выступать за Узбекистан

Российские фигуристы Гейниш и Чигирев будут представлять сборную Узбекистана

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская спортивная пара Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев со следующего сезона планируют на международных соревнованиях представлять сборную Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, необходимые для смены спортивного гражданства документы уже были поданы спортсменами в федерацию фигурного катания Узбекистана.

Гейниш и Чигирев выступают вместе с 2022 года. За время профессиональной карьеры в паре они смогли стать победителями этапа Кубка Москвы, стали призерами чемпионата Москвы, а также призерами мемориала Панина-Коломенкина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее в США попросили открепить Аннабель Морозов из сборной России по фигурному катанию.

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