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ВСУ атаковали беспилотниками-камикадзе села в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области с помощью дронов

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников сразу несколько населенных пунктов Борисовского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, в селе Зозули дрон сбросил взрывное устройство и выбил тем самым окна в двух частных жилых домах. Еще один дрон упал рядом с жилым домом и сдетонировал, однако обошлось без последствий.

Также на выезде из села Грузское дрон-камикадзе упал и взорвался. Из-за этого ассинизаторская машина получила повреждения. Еще один дрон сдетонировал после падения в центре села и посек осколками легковой автомобиль.

Оперативные службы работают на местах. Из местных жителей никто не пострадал, заключил Гладков.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородской областью противорадиолокационную ракету Harm («Харм») производства США, которая была выпущена с территории, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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